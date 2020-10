Известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» автохам вышел из СИЗО Екатеринбурга

В Екатеринбурге вышел из СИЗО после пятидневного ареста Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», пишет E1.

Как рассказал потерпевший, никаких дебошей в отделении он не устраивал. Я работаю похоронным агентом и постоянно прихожу за справками в отдел полиции. Меня увидел какой-то подполковник, начал щуриться, затем нецензурно послал и сказал, что работать здесь он мне не позволит, пока он начальник, рассказал Новоселов. Затем, со слов автохама, он начал снимать происходящее на телефон. Подполковник позвал его зайти в кабинет, но он развернулся и пошел к машине. Начальник догнал его у парковки, сбил с ног и раздавил телефон. Затаскивали меня в камеру всей дежуркой. Раздавленный телефон кинули в чайник и сварили, говорит герой мема. Новоселов предполагает, что такие действия связаны с конкуренцией в похоронном бизнесе. Напомним, автохама отправили в СИЗО за дебош в отделении полиции Екатеринбурге. Ему выписали административный протокол за мелкое хулиганство. Автохама из Екатеринбурга Игоря Новоселова отправили в СИЗО

