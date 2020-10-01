Известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» автохам вышел из СИЗО Екатеринбурга

Известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» автохам вышел из СИЗО Екатеринбурга

Сегодня, 16:00ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге вышел из СИЗО после пятидневного ареста Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», пишет E1.

Как рассказал потерпевший, никаких дебошей в отделении он не устраивал.

Я работаю похоронным агентом и постоянно прихожу за справками в отдел полиции. Меня увидел какой-то подполковник, начал щуриться, затем нецензурно послал и сказал, что работать здесь он мне не позволит, пока он начальник, рассказал Новоселов.

Затем, со слов автохама, он начал снимать происходящее на телефон. Подполковник позвал его зайти в кабинет, но он развернулся и пошел к машине. Начальник догнал его у парковки, сбил с ног и раздавил телефон.

Затаскивали меня в камеру всей дежуркой. Раздавленный телефон кинули в чайник и сварили, говорит герой мема.

Новоселов предполагает, что такие действия связаны с конкуренцией в похоронном бизнесе.

Напомним, автохама отправили в СИЗО за дебош в отделении полиции Екатеринбурге. Ему выписали административный протокол за мелкое хулиганство.

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