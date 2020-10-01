В Екатеринбурге осужден второй похититель противника «Атомстройкомплекса»

Следствие установило, что 9 июля 2020 года граждане Ахметов и Черепанов силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении собственника одного из домов частного сектора Екатеринбурга. По словам потерпевшего, его сначала увезли в лес, а потом отпустили.