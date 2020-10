В Екатеринбурге осужден второй похититель противника «Атомстройкомплекса»

Суд Ленинского района Екатеринбурга вынес приговор в отношении похитителя бизнесмена на улице Шейнкмана, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Правоохранителям потребовалось меньше 24 часов чтобы разыскать подозреваемых. Был вычислен автомобиль, на котором совершено похищение. Затем установили владельца, которым оказался местный житель, доверивший управление своим транспортным средством знакомому. После преступления с автомобиля сняли номера и спрятали в одном из коллективных садов, рассказал руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Один из подозреваемых был задержан в своей квартире в Екатеринбурге. Дверь правоохранителям открыла сожительница, а сам он прятался в шкафу. Второй успел скрыться в Челябинской области, но сыщикам удалось убедить его в бессмысленности его действий и он сдался сам. Суд приговорил Ахмедова к трем годам условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, Черепанов был осужден ране на три года и шесть месяцев условно. Следствие установило, что 9 июля 2020 года граждане Ахметов и Черепанов силой затащили в машину и увезли в неизвестном направлении собственника одного из домов частного сектора Екатеринбурга. По словам потерпевшего, его сначала увезли в лес, а потом отпустили. В Екатеринбурге похититель противника «Атомстройкомплекса» получил условный срок

