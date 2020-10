В Екатеринбурге мужчина, на котором из одежды было только нижнее белье, пытался пройти в школу № 66, которая находится на Эльмаше, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Проверка по этому сообщению организована в отдел полиции № 14. В пресс-службе сообщают, что инцидент произошел накануне. Неизвестный хотел войти в школу, но его задержала охрана, после этого он ушел. Однако ученики все же успели заметить полуголого посетителя. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в Екатеринбурге прокуратура начала проверку после того, как в школе №22 ученик вышел на карниз на третьем этаже. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за «гуляющего» по карнизу школьника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter