В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

ДТП произошло у дома № 7 на улице Булата Окуджавы. Женщина 1987 года рождения за рулем Nissan Almera при повороте допустила наезд на мужчину 1987 года рождения, двигавшегося на велосипеде, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Пострадавшего госпитализировали в ЦГБ № 2. Врачи диагностировали у него повреждение ключицы.
Напомним, в сентябре в Свердловской области предприниматель насмерть сбил 15-лентюю школьницу и скрылся с места ДТП. Его нашли в течение 30 минут. Медосвидетельствование выявило алкоголь в крови водителя.