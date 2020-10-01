В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

ДТП произошло у дома № 7 на улице Булата Окуджавы. Женщина 1987 года рождения за рулем Nissan Almera при повороте допустила наезд на мужчину 1987 года рождения, двигавшегося на велосипеде, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.