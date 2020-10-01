В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

Сегодня, 12:40ПроисшествияPhoto: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле на ГГМ женщина за рулем автомобиля сбила велосипедиста, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

ДТП произошло у дома № 7 на улице Булата Окуджавы. Женщина 1987 года рождения за рулем Nissan Almera при повороте допустила наезд на мужчину 1987 года рождения, двигавшегося на велосипеде, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали в ЦГБ № 2. Врачи диагностировали у него повреждение ключицы.

Напомним, в сентябре в Свердловской области предприниматель насмерть сбил 15-лентюю школьницу и скрылся с места ДТП. Его нашли в течение 30 минут. Медосвидетельствование выявило алкоголь в крови водителя.

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