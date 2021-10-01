2 миллиона заплатит роддом матери за смерть не родившегося ребенка в Екатеринбурге

Свердловский суд постановил перинатальному центру Екатеринбурга выплатить женщине 2 миллиона рублей компенсации. Она потеряла ребенка, кроме того, ей удалили репродуктивные органы. Молодая девушка стала инвалидом и больше не сможет иметь детей в будущем.

Екатеринбурженка Ксения Носкова признана пострадавшей от действий врачей перинатального центра уральской столицы, сообщает «КП-Екатеринбург». В конце весны 2019 года девушка была госпитализирована в «Екатеринбургский перинатальный центр» с осложнениями на 22-й недели беременности. Пострадавшей не было сделано кесарево сечение вовремя. Врачи, с их же слов, выбрали «выжидательную тактику». Со слов Носковой, лечащий врач осмотрела ее лишь раз, остальное время ее наблюдали студенты-практиканты. В результате отложенного кесарева сечения у потерпевшей резко подскочила температура, а проведенная томография показала, что плод умер в утробе матери. После проведенной операции по извлечению мертвого плода у пациентки открылось кровотечение. Девушку экстренно госпитализировали в реанимацию городской больницы, где врачам пришлось удалить ей репродуктивные органы. Молодая женщина стала инвалидом первой группы. Носкова подала иск к перинатальному центру с требованием выплатить ей 3 миллиона рублей в качестве морального вреда. После годового разбирательства суд Екатеринбурга постановил выплатить потерпевшей 1,7 миллиона рублей за моральный вред, 330 тысяч по утере заработка и 50 тысяч по расходам на вознаграждение юристу. Напомним, родственники 65-летнего мужчины, скончавшегося в больнице Североуральска от COVID-19, назвали враче «убийцами». Родственники утверждают, что на всю палату в «красной зоне» был лишь один балон с кислородом, не хватало элементарных градусников и тонометров, отсутствовали необходимые лекарства. «Врачи-убийцы»: родные обвинили свердловских медиков в смерти мужчины от COVID-19

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter