Кипяток из лопнувшей трубы уничтожил важные документы в отделе полиции Алапаевска

Кипяток из батареи отопления затопил второй этаж ОМВД, часть кабинетов, коридор, сообщает Ура.ру.
Вода потоком лилась со второго этажа на первый, только через несколько часов последствия потопа ликвидировали.
Инцидент случился из-за несогласованных действий подрядчика, занимающегося заменой приборов отопления в отделе полиции, и теплоснабжающей организации Алапаевска, заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
В отделе проводится служебная проверка.
Напомним, в конце сентября 2021 года подключение жилого дома к отоплению на улице Попова в Нижнем Тагиле закончилось ливнем кипятка из лопнувшей трубы. Жителям этого аварийного дома уже давно запрещено выходить на балконы, которые вот-вот могут обвалиться.