Кипяток из лопнувшей трубы уничтожил важные документы в отделе полиции Алапаевска

В отделе полиции Алапаевска меняли радиаторы отопления на втором этаже здания, когда неожиданно кто-то включил центральное отопление и из трубы хлынул поток кипятка. Вода уничтожила важные уголовные документы и компьютерную технику.

Кипяток из батареи отопления затопил второй этаж ОМВД, часть кабинетов, коридор, сообщает Ура.ру. Вода потоком лилась со второго этажа на первый, только через несколько часов последствия потопа ликвидировали. Инцидент случился из-за несогласованных действий подрядчика, занимающегося заменой приборов отопления в отделе полиции, и теплоснабжающей организации Алапаевска, заявил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. В отделе проводится служебная проверка. Напомним, в конце сентября 2021 года подключение жилого дома к отоплению на улице Попова в Нижнем Тагиле закончилось ливнем кипятка из лопнувшей трубы. Жителям этого аварийного дома уже давно запрещено выходить на балконы, которые вот-вот могут обвалиться. Горячий ливень и 600 тысяч долгов: тагильчане из дома на ул. Попова ждут капремонт

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