Пропавшие 14-летние школьницы из Екатеринбурга найдены живыми в Челябинске

Девочки пропали 23 сентября 2021 года по пути из Екатеринбурга в Березовский, куда они ехали в гости на «вписку». Пропавших школьниц искали правоохранители и волонтеры поисковых отрядов.

Найденных живыми и здоровыми екатеринбургских школьниц везут из Челябинска домой, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 14-летние девочки с одинаковым именем Ангелина обнаружили в Челябинске на съемной квартире. По имеющейся на данный момент информации, девочки уехали из Екатеринбурга в Березовский в гости 23 сентября, никого из родителей не предупредив об этом. Через некоторое время они остановили автомобиль на Старопышминской трассе, водителю которого они представились жительницами Ульяновска, поссорившимися с родителями. Неравнодушный мужчина сначала разместил их у себя в комнате общежития в Березовском и приобрел им теплую одежду и мобильник. Затем мужчина снял им квартиру в Челябинске, купил продукты и дал некоторую сумму денег. Пропавших школьниц искали 12 оперативников уголовного розыска, руководил поисками полковник полиции Курбанов. К поискам также подключались волонтеры «ЛизыАлерт» и «Прорыва». Остальные подробности будут выяснены по возвращению Ангелин в Екатеринбург. Напомним, с сентября 2021 года в Екатеринбурге ищут пропавшего офицера, который возвращался из 32-го военного города в Елань, но так и не добрался до дома. 45-летний офицер Александр Вяткин пропал в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter