Сотрудники бизнес-центра в Екатеринбурге рассказали о рейдерском захвате

Сотрудники бизнес-центра «Манхэттен» заявили о попытке рейдерского захвата. В здании видели крепких молодых людей «из 90-х», приезжала полиция. Но драк не было, на свет выключали на 20 минут.

Со слов работников бизнес-центра «Манхэттен», 30 сентября 2021 года «в здании было неспокойно», сообщает «КП-Екатеринбург». Сотрудники видели незнакомых крепких молодых людей, которые перемещались по территории здания с обеда и до вечера. Некоторые заметили сотрудников полиции в касках и бронежилетах, которые поднимались к офисам руководства центра. Известно, что «Манхэттен» делят между собой две управляющие компании уже некоторое время. В полиции Екатеринбурга факт вызова правоохранителей в задние центра не подтверждают. Есть версия, что за полицейских приняли сотрудников службы судебных приставов, которая пока не прокомментировала информацию. Напомним, летом 2021 года владелец базы отдыха в Екатеринбурге пожаловался на «рейдерский захват» территории, которую он арендовал на 3 года. Предприниматель полагает, что несчастный случай на воде, когда на базе отдыха утонул 14-летний подросток, неизвестные заинтересованные лица пытаются использовать для закрытия предприятия. 14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

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