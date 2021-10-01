Труп женщины найден в камере отдела полиции Сысерти

51-летняя жительница Сысерти была задержана за кражу бутылки спиртного в магазине 30 сентября 2021 года. Ее доставили в отделение и составили протокол, на следующий день должен был состояться суд. Через некоторое время ей стало плохо, но медики оставили ее в отделе, где она скончалась.

В отделении полиции задержанной жительницы Сысерти стало плохо, приехавшие медики скорой помощи не стали ее госпитализировать, разрешив содержать ее под стражей дальше, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Женщину поместили в отдельную камеру, где ее обнаружили без признаков жизни при очередном осмотре помещений. Врачи, повторно вызванные в ОВД, констатировали смерть задержанной. По предварительным данным, женщина скончалась от острой сердечной недостаточности. Следственный комитет РФ по Свердловской области инициировал проверку ЧП, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. По данным, которыми располагают следователи, женщина скончалась от имеющегося у нее ранее заболевания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в начале августа 2021 года в отделе полиции Асбеста скончался 30-летний задержанный за мелкое хулиганство. Его труп был найден в камере на следующий день. 30-летний задержанный мужчина умер в отделе полиции Асбеста

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