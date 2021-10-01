«Застрявших» на высоте в подъемнике людей сняли спасатели в «Аисте» под Тагилом

Мероприятие проходило совместно с персоналом спортивного объекта. По легенде, там случилась серьезная техническая авария и был остановлен кресельный подъемник, а в кабинках на высоте осталось несколько человек.
Сотрудники «Аиста» сначала обесточили объект, а специалисты Центра защиты населения начали спасательную операцию. Используя альпинистское снаряжение они по опорам добрались до кабинок и эвакуировали всех «пострадавших».
Учения прошли слаженно, все уложились в установленное время. Поставленные цели и задачи были достигнуты, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
Напомним, в августе в Нижнем Тагиле были проведены учения по аварийному разливу нефтепродуктов.