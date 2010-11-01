Уральский водитель нашел на обочине трассы гранатомет

Житель Нижней Туры принес милиционерам ручной гранатомет РПГ-18, рассказал «Новому Региону» руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина пояснил, что нашел ствол еще 15 июля на обочине трассы Нижняя Тура – Красноуфимск. В тот день у водителя здесь сломалась машина. Остановившись на краю проезжей части, уралец заметил неподалеку странную трубу, обмотанную черным мусорным пакетом и скотчем. Из любопытства мужчина подобрал находку, и оказалось, что это гранатомет. Дома мужчина вынес гранатомет на балкон и забыл о нем. А когда решил провести уборку в доме, отыскал орудие и решил сдать его в милицию. Теперь сознательному водителю будет выплачено вознаграждение. Гранатомет был вывезен бойцами ОМОН ГУВД, дислоцирующимися в Нижнем Тагиле, в безлюдное место и уничтожен.