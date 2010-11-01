В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в прохожего

По данным СКП по Свердловской области, у нападавшего славянскаявнешность, худощавое телосложение, на вид ему 20-30 лет, рост - около170 сантиметров. Он был одет в ветровку и штаны темного цвета.По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.

Примерно через 40 минут в этом же районе города от пуль пострадали ещедвое мужчин. Как сообщил старший помощник руководителя следственногоуправления по связям со средствами массовой информации Александр Шульга,одному из мужчин (неработающему местному жителю) причинены ранения вспину и в затылок. У второго мужчины зафиксированы царапины, посколькупуля прошла по касательной.

Мужчинам была оказана неотложная медицинская помощь в ГКБ N23,госпитализация не потребовалась, сообщает e1.ru.