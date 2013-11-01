Сегодня утром на Восточном шоссе сбили женщину. Тагильчанка госпитализирована (ФОТО)

Всё произошло на Восточном шоссе в районе Цементного завода в 7:10. Из-за ДТП на данном участке было затруднено движение - образовалась пробка. На место происшествия выехало несколько машин ГИБДД, также приехала карета скорой помощи.

Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Северного шоссе в сторону улицы Цементной у дома №16, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину 1947 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, переломом правой голени и ушибом грудной клетки она была госпитализирована.