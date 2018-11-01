Годовалая девочка умерла от туберкулеза в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге умерла от туберкулеза девочка, которой было 1,2 года. Сообщается, что у ребенка не была сделана прививка против туберкулеза.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1.RU, ссылаясь на собственный источник, в семье было четверо детей, умершая девочка была самой младшей. На протяжении какого-то времени родители не ставили ребенку прививки, однако после того, как девочка переболела коклюшем, часть прививок все же были поставлены, но от туберкулеза так и не была сделана.
Девочка несколько недель провела в реанимации, находясь на искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось.
По факту смерти ребенка СК начал проверку.
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