Годовалая девочка умерла от туберкулеза в Екатеринбурге

Как пишет Е1.RU, ссылаясь на собственный источник, в семье было четверо детей, умершая девочка была самой младшей. На протяжении какого-то времени родители не ставили ребенку прививки, однако после того, как девочка переболела коклюшем, часть прививок все же были поставлены, но от туберкулеза так и не была сделана.