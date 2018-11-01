Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Каменске-Уральском
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: pxhere.com
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Утром 1 ноября на станции в Каменске-Уральском сошли с рельсов пять грузовых вагонов с бокситом.
По информации очевидцев, инцидент произошел на стрелке, когда груженый поезд шел с УАЗа на станцию.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что поезд был гружен бокситами. Из-за схода пяти вагонов – нарушен габарит соседнего пути. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.
Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд, сообщает «Областная газета».
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