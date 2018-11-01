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Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Каменске-Уральском

Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: pxhere.com
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