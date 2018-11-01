Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Каменске-Уральском

По информации очевидцев, инцидент произошел на стрелке, когда груженый поезд шел с УАЗа на станцию.

В пресс-службе СвЖД рассказали, что поезд был гружен бокситами. Из-за схода пяти вагонов – нарушен габарит соседнего пути. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.