Трое полицейских из Уфы подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя

Известно, что изнасилование произошло с 29 на 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Со слов потерпевшей, полицейские выпивали, а потом под благовидным предлогом вызвали девушку в кабинет, где и совершили насилие.

По данным телеграм-канала Mash, под подозрением находятся начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.

Пострадавшая девушка является дочерью одного из влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН. В этом году она окончила УЮИ.