Трое полицейских из Уфы подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя
В Уфе заведено уголовное дело на трех высокопоставленных начальников местного УВД, которые подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки, работающей дознавателем.
Известно, что изнасилование произошло с 29 на 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Со слов потерпевшей, полицейские выпивали, а потом под благовидным предлогом вызвали девушку в кабинет, где и совершили насилие.
По данным телеграм-канала Mash, под подозрением находятся начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук.
Пострадавшая девушка является дочерью одного из влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН. В этом году она окончила УЮИ.
По данным Следственного комитета, все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в республику направлена группа сотрудников ГУСБ МВД России, которая установит все обстоятельства случившегося, сообщает «Медиакорсеть».