Жилой двухэтажный дом сгорел в поселке Баранчинский

Сообщение о возгорании дома на пульт пожарной охраны поступило в седьмом часу утра. Все жильцы были эвакуированы.

Возгорание произошло на первом этаже. Так как лестницы и перекрытия были деревянными, то огонь быстро распространился на кровлю. Причины пожара устанавливаются, сообщает «Кушва онлайн».