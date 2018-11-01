Жилой двухэтажный дом сгорел в поселке Баранчинский

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Утром 28 октября в поселке Баранчинский на улице Карла Либкнехта в двухэтажном жилом доме произошел пожар.
Сообщение о возгорании дома на пульт пожарной охраны поступило в седьмом часу утра. Все жильцы были эвакуированы.
Возгорание произошло на первом этаже. Так как лестницы и перекрытия были деревянными, то огонь быстро распространился на кровлю. Причины пожара устанавливаются, сообщает «Кушва онлайн».
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