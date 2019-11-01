Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке с грабителями

По версии следствия, поздно вечером жена Лавренева видела, что на территории приусадебного участка дома супругов находятся посторонние люди. Экс-мэр взял охотничье ружье и вышел из дома. После этого супруга Лавренева услышала выстрелы, а когда вышла на улицу, увидела, что ее муж лежит на земле с огнестрельными ранениями, рядом с ним лежал неизвестный с такими же ранениями.