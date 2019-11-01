Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке с грабителями
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: Администрация Кемеровской области
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Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит возле своего дома неизвестным. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кузбассу.
По версии следствия, поздно вечером жена Лавренева видела, что на территории приусадебного участка дома супругов находятся посторонние люди. Экс-мэр взял охотничье ружье и вышел из дома. После этого супруга Лавренева услышала выстрелы, а когда вышла на улицу, увидела, что ее муж лежит на земле с огнестрельными ранениями, рядом с ним лежал неизвестный с такими же ранениями.
Второй человек, проникший на территорию приусадебного участка, успел скрыться. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сергей Лавренев возглавлял город с 2003 по 2018 годы.
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