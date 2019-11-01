ФСБ задержала «минёра» рейса Екатеринбург–Сургут
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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Сотрудники силовых служб задержали мужчину, который сообщил о бомбе на борту самолёта, летевшего из Екатеринбурга в Сургут, сообщает пресс-служба УФСБ.
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Для обнаружения «минёра» спецслужбам понадобилось менее часа. Им оказался мужчина 1982 года рождения.
Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф,сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Напомним, сегодня, 1 ноября, самолёт авиакомпании Utair, летящий из Екатеринбурга в Сургут, был задержан на два часа из-за сообщения о бомбе.
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