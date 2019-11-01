ФСБ задержала «минёра» рейса Екатеринбург–Сургут

Для обнаружения «минёра» спецслужбам понадобилось менее часа. Им оказался мужчина 1982 года рождения.

Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения, а телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф,сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.