В аэропорту Тюмени успешно приземлился самолет Superjet-100 с отказавшим двигателем

Командир корабля, почти сразу после вылета из аэропорта Рощино, сообщил, что у самолета отказал один из двигателей.

При взлете экипаж почувствовал удар, произошел помпаж турбины. Тут же отказал левый двигатель. Командир принял решение выработать топливо. Лайнер садился вручную с превышением посадочной массы, отметили в пресс-службе компании «Ямал».

Перед посадкой судно выработало топливо. На борту рейса YC811 находились 83 пассажира. Никто не пострадал.

Сразу после посадки всех пассажиров вывели через запасной выход. Люди все еще находятся в здании аэропорта. Полицейские и следователи СКР проводят их опрос, выясняя детали произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, отметили, что на место прибыли 39 спасателей и спецтехника.