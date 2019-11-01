В Екатеринбурге объявлен в розыск главный свидетель по делу депутата гордумы Кагилева

Владимир Абраменко являлся директором ООО «СтроймонтажУрал-2000». Именно он в 2017 году, по версии следствия, пытался дать взятку Кагилеву за содействие в получении компанией госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.

Сегодня, 1 ноября, Абраменко не явился в суд на оглашение приговора, где ему назначили 5 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 330 тысяч рублей. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.