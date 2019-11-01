В Екатеринбурге объявлен в розыск главный свидетель по делу депутата гордумы Кагилева
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд объявил в розыск Владимира Абраменко — главного свидетеля по делу о взятке в 6,6 млн рублей, которую пытался получить депутат гордумы Олег Кагилев, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
Владимир Абраменко являлся директором ООО «СтроймонтажУрал-2000». Именно он в 2017 году, по версии следствия, пытался дать взятку Кагилеву за содействие в получении компанией госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинский.
Сегодня, 1 ноября, Абраменко не явился в суд на оглашение приговора, где ему назначили 5 лет исправительной колонии общего режима и штраф в 330 тысяч рублей. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
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