В Новоуральске опрокинувшаяся пожарная машина почти сутки пролежала рядом с дорогой

По словам пользователей сети, ДТП произошло на крутом склоне вблизи жилых домов. В этом месте сложный S-образный поворот, и водитель не смог проехать его, зацепил легковой автомобиль и опрокинулся на склон.

Пожарная машина лежала там до вечера 1 ноября, ей охранял другой спецавтомобиль. По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области причиной аварии стал гололёд. Технику подняли специальным краном На оперативную обстановку выход машины из строя не повлиял.