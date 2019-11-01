В Новоуральске опрокинувшаяся пожарная машина почти сутки пролежала рядом с дорогой
Сегодня, 18:10ПроисшествияФото: группа «Шепот улиц | Подслушано Новоуральск»
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31 октября в Новоуральске на улице Чурина опрокинулся пожарный автомобиль, который возвращался с вызова, сообщают очевидцы в группе «Шепот улиц | Подслушано Новоуральск».
По словам пользователей сети, ДТП произошло на крутом склоне вблизи жилых домов. В этом месте сложный S-образный поворот, и водитель не смог проехать его, зацепил легковой автомобиль и опрокинулся на склон.
Пожарная машина лежала там до вечера 1 ноября, ей охранял другой спецавтомобиль. По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области причиной аварии стал гололёд. Технику подняли специальным краном На оперативную обстановку выход машины из строя не повлиял.
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