Под Нижним Тагилом в заброшенной шахте погиб дайвер

Под Нижним Тагилом в заброшенной шахте погиб дайвер

Сегодня, 15:24ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Спасатели МБУ «Центр защиты населения» вчера вечером под поселком Уралец достали тело погибшего дайвера. Об этом рассказал TagilCity.ru директор МБУ Сергей Коперкин.

Погибшего дайвера эвакуировали из старой заброшенной шахты с глубины 10 метров и расстояние под землей еще около 500 метров, и по лесу до автомобиля скорой помощи еще 500 метров,сообщил Коперкин.

Мужчина погиб от остановки сердца, предположительно, это 40-50-летний москвич.

В следственном комитете Ленинского района TagilCity.ru эту информацию подтвердили.

Пока проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение,рассказал руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Напомним, 21 октября спасатели достали труп утонувшего мужчины из Тагильского пруда.

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