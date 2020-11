В уральской больнице скончался выпавший из окна пациент с коронавирусом

В центральной городской больнице Ирбита скончался пациент, который выпал из окна. Инцидент произошел утром 30 октября, сообщает E1.

Как рассказала изданию сестра погибшего, ее брата госпитализировали 14 октября, у него был подтвержден коронавирус. Мужчине было 59 лет. По словам женщины, у погибшего диагностировали опухоль головного мозга, однако врачи не брались ее удалять, потому что у пациента было слабое сердце. В сентябре в екатеринбургской больнице ему поставили кардиостимулятор, а позднее он заболел коронавирусом. 8 октября в Ирбите у него был взят анализ, а КТ показало 40% поражение легких. При этом признаков заболевания у погибшего не было. 14-го числа в 2 часа дня его привезли на КТ, он по улице ходил до 10 вечера, ждал своей очереди. В час ночи его положили в больницу. Первые сутки он был без приема таблеток даже, потому что он приехал просто сдать анализ, говорит сестра скончавшегося. Она также рассказала, что мужчина на прошлой неделе из-за нового приступа стал чувствовать себя хуже. 24 октября он был в нормальном состоянии, надеялся, что его выпишут домой. Однако 27 ноября во время очередного разговора его речь была непонятной. При этом, в больнице его привязывали к кровати. В пятницу, 30 октября мужчина выпал из окна. Его пытались реанимировать, но спасти не смогли. Сестра мужчины уверена, что он хотел сбежать домой, а не покончить с собой. В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области факт произошедшего подтвердили, однако от комментариев отказались. Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о том, что их 63-летний родственник скончался через несколько часов после выписки из «красной» зоны в Сысерти. По словам дочери погибшего, две недели назад ее отца госпитализировали в Сысерть, где ему диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирус оказался отрицательным. Через две недели мужчину выписали, но его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. Родственники вызвали скорую. Приехавшие медики начал делать кардиограмму, а также мерить давление. В ходе процедур мужчина скончался. Екатеринбуржцы рассказали о скончавшемся после выписки из «красной» зоны родственнике

