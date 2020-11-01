В уральской больнице скончался выпавший из окна пациент с коронавирусом

Напомним, жители Екатеринбурга рассказали о том, что их 63-летний родственник скончался через несколько часов после выписки из «красной» зоны в Сысерти. По словам дочери погибшего, две недели назад ее отца госпитализировали в Сысерть, где ему диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирус оказался отрицательным. Через две недели мужчину выписали, но его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. Родственники вызвали скорую. Приехавшие медики начал делать кардиограмму, а также мерить давление. В ходе процедур мужчина скончался.