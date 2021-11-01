Школьницы из Екатеринбурга рассказали следователям подробности вечеринки с цыганами

Школьницы, которые стали фигурантками дела об изнасиловании в Екатеринбурге, рассказали следователям совсем историю вписки на Малышева. Девочки настаивают, что говорили подозреваемым о своем возрасте и просто согласились провести время с незнакомыми мужчинами, однако, позднее передумали, став жертвами изнасилования.

Школьницы, которых изнасиловали трое цыган в Екатеринбурге, дали показания следователям. Большая часть данных разнится, однако ключевые моменты девочки называют одни и те же. Имена пострадавших изменены, пишет «КП-Екатеринбург». Показания 15-летней Насти Она вместе с 14-летней подругой Яной вышла из школы в 13.00. Практически сразу девочки познакомились с Артемом. Парень предложил им выпить на съемной квартире вместе с его друзьями, которые катаются на машине. Девочки рассказали Артему о своем возрасте, на что тот ответил, что никто ничего не узнает. В итоге школьницы согласились встретиться с молодыми людьми и подошли к 14 часам к указанному месту. Там была припаркована «Лада Ларгус», в которой помимо Артема сидели Арсен и Роман. Девочки сели в машину, назвали свой возраст, однако новых знакомых это не смутило. Один из мужчин пошел в ближайший супермаркет за водкой, а Настя решила пригласить третьей свою 15-летнююподругу Катю — она согласилась провести время с компанией и попросила скинуть ей адрес съемной квартиры. Вернувшийся с пивом и водкой из магазина Арсен, рассказал о местонахождении квартиры, за которую мужчины заплатили 2,5 тысячи рублей. Далее девушка рассказывает, что пошла с двумя знакомыми в ближайший алкомаркет, где компания взяла три бутылки виски и шампанское. Яна и Роман остались в квартире. Позднее к ним присоединилась и Катя. После магазина мы пошли в квартиру. Я быстро стала пьяной, так как выпила стакан пива и стакан водки. Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут. Я кричала, просила прекратить. Но он не реагировал. Я лежала и плакала. Потом он ушел и в комнату зашел Роман, он был пьян. Он также совершил половой акт и ушел в другую комнату. Я оделась и увидела Настю, которая лежала под одеялом и громко плакала, передает издание слова Кати. Позднее мама этой школьницы написала заявление в полицию. Яна вспоминает первую встречу с новыми знакомыми иначе Девушка говорит, что Артем изначально предложил по пять тысяч каждой из школьниц за интимную связь. Обещанных денег так и не дали — вечеринка закончилась не так, как планировали парни. Катя и Яна решили остаться в квартире на ночь. Но молодые люди отправили девушек по домам после того, как переспали с каждой из них. Из спальни доносились стоны Кати. А через 20 минут после того, как Арсен и Рома переспали с Настей, она сказала, чтобы все собирались и уходили. Мы вышли из подъезда, и пошли за едой. Нужно было размять ноги. Мы разменяли деньги и дали Насте 300 рублей на такси. Позвонила мама и спросила где я, но я соврала, что иду по Уралмашу и скоро буду дома. Потом мы вернулись в квартиру, я легла спать. Ко мне стал приставать Артем, начал трогать меня за грудь. Я оттолкнула его и ушла в другую комнату. Потом я услышала шум — Артем стал мыть пол, вспоминает младшая из школьниц. Девушку разбудила незнакомая женщина ночью — оказалось, что это следователь. Показания сходятся В отношении самого вечера показания школьниц практически сходятся. Отвечая на вопросы правоохранителей о предыдущих связях, Настя и Яна рассказали, что уже живут половой жизнью и одна из них встречалась с 25-летним мужчиной. Анкету с фото одной из школьниц также обнаружили на местном сайте интимных услуг. Напомним, троих цыган арестовали после их участия во вписке со школьницами в Екатеринбурге. Изначально девушки рассказывали, что сами предложили новым знакомым провести время и нашли квартиру. Троих подозреваемых заключили под стражу — они находятся в СИЗО. Мужчинам предъявили обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокаты мужчин воздерживаются от комментариев, как и родители пострадавших школьниц. Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

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