Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru вводит новую рубрику для своих читателей, которые хотят быть в курсе самых интересных происшествий в Нижнем Тагиле и Свердловской области за последние сутки.

Материалы по теме: Итоги замеров за полгода и делегация из Минэко. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

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