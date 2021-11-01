Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области

Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области
Сводка происшествий за 1 ноября в Свердловской области
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Редакция TagilCity.ru вводит новую рубрику для своих читателей, которые хотят быть в курсе самых интересных происшествий в Нижнем Тагиле и Свердловской области за последние сутки.

Поменяли показания и говорили про возраст

СМИ опубликовали данные допроса школьниц, которых изнасиловали в Екатеринбурге трое приезжих челябинцев на вписке. Показания школьниц, в целом, сходятся в главных моментах — например, появилась информация, что гости уральской столицы знали о возрасте своих новых знакомых. Но, несмотря на это, пригласили девочек на вечеринку и устроили там оргию.

Одна из пострадавших призналась следователям, что мужчины предлагали им по 5 тысяч рублей за интим, однако так и не заплатили. Другая девочка поделилась историей о половых отношениях с 25-летним свердловчанином. При этом все три девочки признались, что поехали с челябинцами добровольно.

Еще одна история с изнасилованием в Екатеринбурге попала под прицел СК. 23-летная вебкам-модель заявила о происшествии в полицию, где, по словам девушки, ее приняли за проститутку и не стали брать заявление об изнасиловании. Дама разместила гневный пост у себя на странице в соцсетях, после чего пользователи интернета «затравили» модель.

Разборки в стиле 90-х

Оба случая напоминают «лихие 90-е». В Екатеринбурге спящие горожане проснулись от криков толпы, вооруженной битами — «крикуны» догоняли молодого человека. Недремлющие екатеринбуржцы вызвали полицию, однако правоохранителям задержать никого не удалось — бегущие в ночи скрылись с места происшествия.

А в Волчанске, который неподалеку от Нижнего Тагила, двум местным жителям показалось оскорбительным поведение пьяной компании, зашедшей в местную «Монетку». Слово за слово, словесная перепалка переросла в драку с использованием так называемой розочки.

Стоящая на краю и кишечная инфекция

В Екатеринбурге 31-летняя девушка едва не угодила под поезд — машинист вовремя заметил, как свердловчанка «летит» под состав с перрона. Девушка осталась жива. Полицейским она объяснила, что почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

Под прицелом медиков оказались и студенты из техникума Богдановича — у 40 человек врачи диагностировали отравление, ставшее результатом обеда в столовой образовательного учреждения. Все уральцы госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Гололед и гололедица

Три года колонии дали свердловчанину, под колесами которого погибли мужчина и его 6-летний сын. Мужчина из-за гололедицы не справился с управлением своей машины, выехал на трамвайные пути и наехал на пешеходов.

Среди прогнозируемых спасателями происшествий — рост аварий из-за ухудшения погодных условий на Урале. Синоптики обещают в ближайшую ночь резкое похолодание и заморозки. Прошедший накануне дождь только усугубит, по мнению МЧС, ситуацию на дорогах. При этом не дремлют госавтоинспекторы, которым спасатели рекомендовали взять на контроль обстановку на трассах.

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