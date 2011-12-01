Авария с участием автомобиля губернатора Александра Мишарина произошла на трассе Екатеринбург-Серов

Вечером 1 декабря авария произошла с автомобилем Mercedes губернатора и еще двумя иномарками. Машина ГИБДД, сопровождавшая губернатора, успела завершить обгон впередиидущего грузовика, а вот Mercedes Мишарина, находясь на встречной полосе, вовремя завершить обгон не смог.

По предварительным данным, в аварии погиб один человек, четверо ранены. В результате аварии губернатор Свердловской области получил многочисленные травмы, в их числе открытый перелом голени, перелом бедра и ранения лица. Состояние Мишарина, по оценке специалистов, средней тяжести.

На месте аварии образовалась пробка.Другие подробности и предварительные причины аварии будут озвучены чуть позже, а пока известно, что на место ДТП уже выехали руководители всех силовых ведомств области. Александр Мишарин совершал двухдневную поездку по северу подконтрольной области и находился уже на пути в Екатеринбург.