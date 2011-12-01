Директор лесопилки «Волчанский лес» не платил зарплату работникам, экономя на «Хёндай-Сантафэ»
На протяжении четырех месяцев в 2010 году оставлял без заработной платы некоторых своих сотрудников директор ООО «Волчанский лес» в краснотурьинском районе Свердловской области. Без денег оставались только пять работников предприятия: сторож, штабелевщики и водитель трактора.
По этому факту было заведено уголовное дело в отношении 55-летнего директора организации после обращения в полицию одного из пострадавших. Причем мужчина обратился за помощью в сентябре 2011, спустя год после начала невыплаты зарплаты, ведь директор в первый раз отказал сотрудникам в выдаче заработанных денег в сентябре 2010 года.
Следствие установило, что у предприятия была возможность выплачивать сотрудникам зарплату, тем более что именно тогда организация закупила дорогой автомобиль «Хёндай-Сантафэ» стоимостью свыше миллиона рублей. Директор предприятия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и частью первой статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
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