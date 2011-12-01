Медсестра заплатит 100 тысяч за вмешательство в чужую жизнь
1 декабря 2011, 18:22ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Приговор по редкой статье вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Медсестра обвинялась в незаконном сборе сведений о частной жизни человека, совершенном с использованием служебного положения. Суд установил, что в марте 2010 года медицинская сестра поликлиники УВД выкрала медицинскую карту одного из руководителей местного подразделения ГИБДД. Зачем она понадобилась медработнику – выяснить так и не удалось. Не нашли и саму медкарту. Суд назначил тагильчанке штраф - 100 тысяч рублей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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