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Медсестра заплатит 100 тысяч за вмешательство в чужую жизнь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медсестра заплатит 100 тысяч за вмешательство в чужую жизнь

1 декабря 2011, 18:22ПроисшествияВалерия Лошкарева
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