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Тагильскому тренеру по греко-римской борьбе, по вине которого утонул ребенок, грозит тюремный срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильскому тренеру по греко-римской борьбе, по вине которого утонул ребенок, грозит тюремный срок

1 декабря 2011, 15:45Происшествия
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