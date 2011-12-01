Тагильскому тренеру по греко-римской борьбе, по вине которого утонул ребенок, грозит тюремный срок

По словам старшего инспектора нижнетагильского участка ГИМС Сергея Богдашина, несмотря на запрет купания детей в этом водоеме (пляж просто для этого неприспособлен), преподаватель ребят, тренер по греко-римской борьбе, решил освежить детей в 30-градусную жару. Тело ребенка нашли только на следующий день, 15 августа.