Тагильскому тренеру по греко-римской борьбе, по вине которого утонул ребенок, грозит тюремный срок
1 декабря 2011, 15:45Происшествия
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В августе этого года в санатории в поселке Антоновский под Нижним Тагилом утонул 9-летний мальчик, купавшийся в речке рядом с лагерем.
По словам старшего инспектора нижнетагильского участка ГИМС Сергея Богдашина, несмотря на запрет купания детей в этом водоеме (пляж просто для этого неприспособлен), преподаватель ребят, тренер по греко-римской борьбе, решил освежить детей в 30-градусную жару. Тело ребенка нашли только на следующий день, 15 августа.
Сегодня, 1 декабря, с обвиняемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в ближайшее время следователи отправят в прокуратуру для обвинительного заключения. 36-летнему мужчине грозит реальный срок.
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