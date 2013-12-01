В Нижнем Тагиле произошел пожар: на этот раз на Уралвагонзаводе

По его словам, причиной пожара стал неправильно отремонтированный сервопривод.

Сервопривод облили маслом и провели контрольный пуск. От искры загорелось масло пояснил собеседник.

В результате возгорания в цехе произошло сильное задымление. По словам сотрудника УВЗ, пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Спасатели в течение 3 минут залили горящий сервопривод пеной. После этого пожарные начали сворачивать оборудование.

Жертв нет. Продуктами горения надышались те, кто стоял рядом с сервоприводом сообщил сотрудник нижнетагильского предприятия.

Информации о пожаре на «Уралвагонзаводе» от МЧС пока не поступало.