В Нижнем Тагиле произошел пожар: на этот раз на Уралвагонзаводе
1 декабря 2013, 10:35Происшествия
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Выяснилось, что вчера в цехе № 563 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле произошло возгорание, сообщил изданию «Русская планета» один из сотрудников предприятия.
По его словам, причиной пожара стал неправильно отремонтированный сервопривод.
Сервопривод облили маслом и провели контрольный пуск. От искры загорелось масло пояснил собеседник.
В результате возгорания в цехе произошло сильное задымление. По словам сотрудника УВЗ, пожарные прибыли на место происшествия оперативно. Спасатели в течение 3 минут залили горящий сервопривод пеной. После этого пожарные начали сворачивать оборудование.
Жертв нет. Продуктами горения надышались те, кто стоял рядом с сервоприводом сообщил сотрудник нижнетагильского предприятия.
Информации о пожаре на «Уралвагонзаводе» от МЧС пока не поступало.
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