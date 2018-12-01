Двое мужчин напали на водителя такси в Невьянске
В Невьянске двое мужчин напали на таксиста и украли у него сумку. Правоохранительные органы задержали подозреваемых. Один их них был ранее судим.
В отдел полиции обратился житель Невьянска, который работал в такси. Мужчина рассказал, что он перевозил 2 пассажиров. В момент поездки между ним и 2 молодыми людьми возникла ссора. Злоумышленники нанесли водителю несколько ударов по голове. Пострадавшему удалось вынуть ключи из зажигания и убежать из автомобиля.
Правоохранительные органы незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили, что из машины пропала сумка водителя такси. Бойцы Росгвардии по описанным мужчиной приметам нашли подозреваемых. Злоумышленники попытались скрыться.
21-летних подозреваемых доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.
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