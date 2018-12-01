Двое мужчин напали на водителя такси в Невьянске

В отдел полиции обратился житель Невьянска, который работал в такси. Мужчина рассказал, что он перевозил 2 пассажиров. В момент поездки между ним и 2 молодыми людьми возникла ссора. Злоумышленники нанесли водителю несколько ударов по голове. Пострадавшему удалось вынуть ключи из зажигания и убежать из автомобиля.