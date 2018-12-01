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Найдены по объявлению: до 5 лет колонии грозит подросткам за кражу в Новой Ляле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Найдены по объявлению: до 5 лет колонии грозит подросткам за кражу в Новой Ляле

Сегодня, 14:04ПроисшествияФото: pixabay.com
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