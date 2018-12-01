Найдены по объявлению: до 5 лет колонии грозит подросткам за кражу в Новой Ляле

В полицию обратилась жительница Новой Ляли с заявлением о пропаже велосипеда из подъезда дома, который находится на переулке Клубном.

Полицейские решили просмотреть объявления в интернете, на которых продаются подержанные велосипеды. На одном из таких сайтов сотрудники МВД опознали украденное имущество. Вор разместил товар с анонимного аккаунта.

Правоохранительные органы смогли установить место, где было сделано фото велосипеда. Их внимание привлекли двое подростков из этого дома. Ими оказались несовершеннолетние братья.

Подростки не признали своей вины, но младший брат проговорился следователям, что 20 ноября они зашли в подъезд жилого дома, чтобы погреться. В помещении приятели заметили дорогостоящий велосипед. Фото добычи подростки разместили в интернете с целью продажи.

Узнав, что делом о пропаже интересуется полиция, старший брат попросил младшего подкинуть украденное в чужой подъезд.