Лось попал под пассажирский автобус на трассе под Нижним Тагилом

30 ноября на трассе между Нижним Тагилом и Невьянском пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга, сбил лося. По словам очевидцев, животное уже почти пересекло дорогу, но зацепилось за передний правый бок автобуса.

Очень жаль сохатого. Искренне надеемся, что это была не лосиха. На первый взгляд, лось молодой, комментируют происшествие свидетели аварии.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Благодаря тому, что удар пришелся по касательной.