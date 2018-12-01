Лось попал под пассажирский автобус на трассе под Нижним Тагилом
30 ноября около 17:30 автобус «Екатеринбург-Нижний Тагил» сбил лося.
30 ноября на трассе между Нижним Тагилом и Невьянском пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга, сбил лося. По словам очевидцев, животное уже почти пересекло дорогу, но зацепилось за передний правый бок автобуса.
Очень жаль сохатого. Искренне надеемся, что это была не лосиха. На первый взгляд, лось молодой, комментируют происшествие свидетели аварии.
По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Благодаря тому, что удар пришелся по касательной.
На место ДТП прибыли охотоведы, которые определили, что лось жив, но находится без сознания. Об этом свидетельствуют прижатые уши животного, у мертвых животных они отвислые. Специалисты считают, что есть надежда, что животное выживет, сообщает тагильский эколог Андрей Волегов на своей странице в социальной сети.
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