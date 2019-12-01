По делу об убийстве 9-летнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты
В Екатеринбурге по делу об убийстве девятилетнего мальчика задержана 48-летняя глава секты «Ученики Христа», пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Накануне правоохранители задержали Земфиру Гайнуллину и провели допрос. По данным источника издания, женщина два дня пыталась оживить мертвого ребенка, надеясь, что Бог вернёт ему жизнь. После того, как мальчик не ожил, его закопали в парке.
Также известно, что на допросе Гайнуллина заявила, она «ученик Бога» и, что «не живёт в этом мире». Из информации в Сети известно, что Гайнуллина жила в Новом Уренгое, в 2012 году к ней явился Бог, и она начала проповедовать, путешествуя по разным городам. Судя по ее постам, она критиковала официальное христианство. Также она заставляла адептов жестко наказывать детей при малейших шалостях.
Закопанный в землю труп 9-летнего мальчика был найден 28 ноября. По предварительной версии, ребенка избивали розгами и засунули в рот кляп, а когда он скончался — закопали на территории лесопарка. По делу задержаны отец и мать мальчика.