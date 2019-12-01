По делу об убийстве 9-летнего мальчика в Екатеринбурге задержана глава секты

Накануне правоохранители задержали Земфиру Гайнуллину и провели допрос. По данным источника издания, женщина два дня пыталась оживить мертвого ребенка, надеясь, что Бог вернёт ему жизнь. После того, как мальчик не ожил, его закопали в парке.

Также известно, что на допросе Гайнуллина заявила, она «ученик Бога» и, что «не живёт в этом мире». Из информации в Сети известно, что Гайнуллина жила в Новом Уренгое, в 2012 году к ней явился Бог, и она начала проповедовать, путешествуя по разным городам. Судя по ее постам, она критиковала официальное христианство. Также она заставляла адептов жестко наказывать детей при малейших шалостях.