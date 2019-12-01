В Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек

Всего в автобусе Kia Granbird, который ехал из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.

Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга,рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Пострадавших людей доставили в близлежащие больницы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают следователи-криминалисты краевого следственного управления.

Прокуратура, в свою очередь, также организовала проверку.