В Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек
Сегодня, 1 декабря, в Забайкалье туристический автобус пробил ограждение на мосту через реку Куэнга и упал на лёд. В результате аварии погибли 19 человек, ещё 21 — получили травмы, сообщает Газета.ру.
Всего в автобусе Kia Granbird, который ехал из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.
Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части в право по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куенга,рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Пострадавших людей доставили в близлежащие больницы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое, 18 человек находятся в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают следователи-криминалисты краевого следственного управления.
Прокуратура, в свою очередь, также организовала проверку.
В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющих мостом, с которого произошло падение автобуса,сообщают в ведомстве.