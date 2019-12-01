Возможно утонувший манси: под Ивделем в реке обнаружен труп мужчины

Предполагается, что труп принадлежит 32-летнему Павлу Бахтиярову. Он утонул летом этого года после того, как перевернулась моторная лодка.

Как сообщает источник издания, у родственников Павла взяли анализы ДНК и приглашают на опознание.

Напомним, 1 августа манси Светлана Пеликова с тремя детьми, в том числе полугодовалым младенцем, возвращалась в Ушму из поселка Вижай. Семья ехала в деревянной моторной лодке под управлением Павла Бахтиярова.

Перевернутую лодку нашли в 17 км от Ушмы. Спасатели обнаружили тело Светланы и двоих ее детей. Тела Павла и младенца найдены не были.