Volkswagen вылетел в кювет на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. В момент аварии в нем находились семь человек.

В результате происшествия погибла женщина и ребенок, еще пять человек получили травмы, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев. На место аварии прибыли несколько машин скорой помощи, а также сотрудники НИБДД. По предварительным данным, среди пострадавших есть один 11-летний ребенок. Водитель, по словам очевидцев, находится в коме. Место ДТП Photo: E1.RU Напомним, 29 ноября на трассе под Нижним Тагилом водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с большегрузом. Под Нижним Тагилом водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом

