На трассе под Нижним Тагилом в ДТП при лобовом столкновении пострадали два человека

Авария произошла 30 ноября днем. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что в 14.30 «Форд Фокус» под управлением мужчины 1967 года рождения, двигавшийся в сторону Верхней Салды, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102» под управлением 19-летнего молодого человека. Последний двигался во встречном направлении.