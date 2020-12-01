На трассе под Нижним Тагилом в ДТП при лобовом столкновении пострадали два человека

Авария произошла 30 ноября днем. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что в 14.30 «Форд Фокус» под управлением мужчины 1967 года рождения, двигавшийся в сторону Верхней Салды, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102» под управлением 19-летнего молодого человека. Последний двигался во встречном направлении.
В результате происшествия оба водителя получили травмы и были госпитализированы в больницу Верхней Салды.
Прибывшие на место сотрудники ГИЬДД провели все необходимые действия. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, 29 ноября на Серовском тракте произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. Водитель последнего скончался на месте. По данным ГИБДД, водитель Nissan не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории.