Стали известны подробности по делу убивавшего свердловчанок «поволжского маньяка»

Появились новые подробности поимки «поволжского маньяка» Радика Тагирова, убивающего женщин не только в Прикамье и Поволжье, но и в Свердловской области.

Определить предполагаемого убийцу удалось по биологическим следам на местах совершенных преступлений. На данный момент специалисты проводят сбор доказательств в Казани. Как только с этим закончат, следственные действия начнутся и в Свердловской области, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Первое убийство Тагиров совершил в Казани, где его жертвами, в общей сложности, стали семь пенсионерок. В период с 2011 по 2012 года маньяк убивал людей на территории Удмуртии, Пермского края и Марий Эл, сообщает издание KazanFirst. В Свердловской области маньяк убил и ограбил несколько пенсионерок,поделился другой источник в силовых органах. В результате, 38-летнему мужчине вменяется убийство 26 женщин, отмечается в сообщении официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Действовал задержанный по отработанной схеме: расположив к себе жертву, мужчина проникал в дом, где душил пенсионерку подручными предметами. После он грабил квартиру и наводил беспорядок, желая запутать следствие. Ранее Тагиров имел судимость за кражу. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза,отмечается в сообщении. Напомним, 29 октября стало известно, что житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида. На фоне возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, который в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом. На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

