В Екатеринбурге полицейские поймали банду автоугонщиков японских и корейских машин

Злоумышленники разработали систему конспирации: на машину устанавливался краденный номер, а другие автомобили исполняли роль сопровождения. На них сообщники проверяли маршрут и оповещали о полицейских патрулях. В результате, украденные машины группировка пригоняла к окраинам Екатеринбурга, а через какое-то время продавала.