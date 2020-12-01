В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в надругательстве над двумя детьми

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в надругательстве над двумя детьми

Сегодня, 19:58ПроисшествияPhoto: "КП Екатеринбург"
В уральской столице сыщики уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над двумя несовершеннолетними. Молодой человек не вступал с ними в интимную близость, но показывал свой половой орган.

Следствие предполагает, что задержанный мог быть причастен к другим схожим преступлениям, о которых ранее не сообщалось в правоохранительные органы, рассказали «КП Екатеринбург» в СУ СКР региона.

Сообщение об извращенце в Чкаловском районе поступило в полицию накануне вечером, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и работал слесарем.

В настоящее время сыщики уголовного розыска проверяют любителя демонстрировать в общественных местах свою «киюшку» на причастность к другим преступлениям,подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама ребенка написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
педофилзадержаниеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы