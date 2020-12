В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в надругательстве над двумя детьми

В уральской столице сыщики уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над двумя несовершеннолетними. Молодой человек не вступал с ними в интимную близость, но показывал свой половой орган.

Следствие предполагает, что задержанный мог быть причастен к другим схожим преступлениям, о которых ранее не сообщалось в правоохранительные органы, рассказали «КП Екатеринбург» в СУ СКР региона. Сообщение об извращенце в Чкаловском районе поступило в полицию накануне вечером, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и работал слесарем. В настоящее время сыщики уголовного розыска проверяют любителя демонстрировать в общественных местах свою «киюшку» на причастность к другим преступлениям,подчеркнул полковник Горелых. Напомним, 28 октября в селе Абакаш Нижнесергинского района мужчина вошел в дом к соседке и «потрогал» 12-летнюю девочку. Мама ребенка написала заявление в полицию. Она уверена, что сосед пытался домогаться до ее дочери. На Урале в селе мужчина зашел в дом к соседке и «потрогал» ее внучку

