В Нижнем Тагиле скончалась пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка

Информацию об этом редакции TagilCity.ru подтвердили в Отделе пропаганды ГИБДД:
В вечернее время из медицинского учреждения поступила информация, что впавшая в кому пенсионерка скончалась.
Напомним, инцидент произошел сегодня в 14.35 на проспекте Вагоностроителей. Мужчина допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате, женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что пенсионерка впала в кому.