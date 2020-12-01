В Нижнем Тагиле скончалась пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка

В Нижнем Тагиле скончалась пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка

Вчера, 22:14ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка скончалась в больнице.

Информацию об этом редакции TagilCity.ru подтвердили в Отделе пропаганды ГИБДД:

В вечернее время из медицинского учреждения поступила информация, что впавшая в кому пенсионерка скончалась.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 14.35 на проспекте Вагоностроителей. Мужчина допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате, женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что пенсионерка впала в кому.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
смертьдтппенсионеркакомаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы