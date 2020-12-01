В Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка перебегала дорогу и попала под колеса авто

В Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка перебегала дорогу и попала под колеса авто

Сегодня, 17:29ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле «Лада» сбила 83-летнюю пенсионерку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

1 декабря 2020 года в 14.35 водитель авто «ВАЗ-2114», мужчина 1986 года рождения, двигаясь по проспекту Вагоностроителей, у дома 20б допустил наезд на пешехода-женщину 1937 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате происшествия женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу. В ГИБДД уточнили, что пенсионерка впала в кому.

Место происшествия
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель имеет стаж с 2017 года, ранее он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом установлено, что мужчина является неплательщиком, в связи с чем его привлекут к административной ответственности по статье 20.5 КоАП РФ. В Отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что по ней привлекают тех, кто не уложился в 60-дневный срок.

В Отделе пропаганды ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на проезжей части. Там уточнили, что переходить дорогу нужно в строго установленных местах, а если переход отсутствует, то переходить по линии перекрестков. Кроме того, прежде чем начать движение, пешеход должен убедиться в безопасности движения.

Напомним, сегодня на Кольцовском тракте под Екатеринбургом иномарка вылетела в кювет. В результате происшествия двое человек погибли, еще пятеро пострадали.

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