В Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка перебегала дорогу и попала под колеса авто

Водитель имеет стаж с 2017 года, ранее он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом установлено, что мужчина является неплательщиком, в связи с чем его привлекут к административной ответственности по статье 20.5 КоАП РФ. В Отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что по ней привлекают тех, кто не уложился в 60-дневный срок.