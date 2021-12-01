Из-за ЧП самолеты из Челябинска перенаправляют в Кольцово

Аэропорт Челябинска закрыли из-за происшествия на взлетной полосе. Уже шесть рейсов в столицу Южного Урала приземлились в Кольцово в Екатеринбурге.

Запасной аэродром Екатеринбурга стал местом прибытия уже шести рейсов в Челябинск. Причиной перенаправления воздушных судов стало ЧП на взлетной полосе в столице Южного Урала. По информации издания, с пассажирами в Екатеринбурге уже работают представители перевозчиков, рейсы готовят к дальнейшей отправке в Челябинск. В аэропорту Баландино на Южном Урале при посадке самолета UVT-567 Казань — Челябинск воздушное судно выкатилось на 10 метров за взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщает издание «Курс Дела». Туристы не могут вернуться в Екатеринбург из Египта из-за неисправного самолета

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter