Из-за ЧП самолеты из Челябинска перенаправляют в Кольцово

Из-за ЧП самолеты из Челябинска перенаправляют в Кольцово
Из-за ЧП самолеты из Челябинска перенаправляют в Кольцово
Сегодня, 09:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Аэропорт Челябинска закрыли из-за происшествия на взлетной полосе. Уже шесть рейсов в столицу Южного Урала приземлились в Кольцово в Екатеринбурге.

Запасной аэродром Екатеринбурга стал местом прибытия уже шести рейсов в Челябинск. Причиной перенаправления воздушных судов стало ЧП на взлетной полосе в столице Южного Урала.

По информации издания, с пассажирами в Екатеринбурге уже работают представители перевозчиков, рейсы готовят к дальнейшей отправке в Челябинск.

В аэропорту Баландино на Южном Урале при посадке самолета UVT-567 Казань — Челябинск воздушное судно выкатилось на 10 метров за взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщает издание «Курс Дела».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
КольцовоЧелябинскАэропорт «Кольцово»рейсымеждугородние рейсы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы