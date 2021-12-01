Из-за ЧП самолеты из Челябинска перенаправляют в Кольцово

Запасной аэродром Екатеринбурга стал местом прибытия уже шести рейсов в Челябинск. Причиной перенаправления воздушных судов стало ЧП на взлетной полосе в столице Южного Урала.
По информации издания, с пассажирами в Екатеринбурге уже работают представители перевозчиков, рейсы готовят к дальнейшей отправке в Челябинск.
В аэропорту Баландино на Южном Урале при посадке самолета UVT-567 Казань — Челябинск воздушное судно выкатилось на 10 метров за взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщает издание «Курс Дела».