Многодетная семья из Режа осталась без крова из-за взрыва ГАЗели

Многодетная семья из Режа осталась без крова из-за взрыва ГАЗели
Многодетная семья из Режа осталась без крова из-за взрыва ГАЗели
Сегодня, 21:06ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Семья с тремя детьми из Режа осталась без единственного жилья из-за пожара. Первой загорелась ГАЗель супругов Фирсовых, а потом пламя охватило дом. В пожаре никто не пострадал.

Возгорание началось около 9 утра — звонок поступил на пульт диспетчера МЧС Режа. Супруг с сыном находились дома, сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых.

Глава семьи с сыном находились дома. Неожиданно они услышали мощный хлопок с последующим возгоранием машины «Газель», двигатель которой был заведен, сообщил изданию Валерий Горелых.

Мужчина справиться с огнем не смог, в итоге пламя охватило весь дом. В результате пожара семья Фирсовых с тремя сыновьями девяти, пяти и четырех лет осталась без единственного жилья.

Как рассказала изданию Татьяна Фирсова, многодетная мать, супруги не успели застраховать дом из-за отсутствия лестницы, ведущей на второй этаж. Женщина призналась, что дети очень сильно переживают произошедшее. О том, как сильно повреждены личные вещи и какие документы после пожара уцелели, Татьяна пока сказать не может.

Я прибежала домой, увидела, что всё сгорело, и билась в истерике. Сейчас пьем успокоительные. Внутри толком ничего не уцелело. Мы пока никуда не обращались за помощью, не смотрели даже, что осталось из документов, рассказала Татьяна.

В полиции подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал. Семья на учете не стоит.

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