Наждачник с УВЗ избил крановщицу в кафе «Уют» на Вагонке В Нижнем Тагиле

Наждачник с УВЗ избил крановщицу в кафе «Уют» на Вагонке В Нижнем Тагиле
Наждачник с УВЗ избил крановщицу в кафе «Уют» на Вагонке В Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: 1MI
Наждачник, работающий на АО «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле избил крановщицу с того же завода. Они отдыхали в баре «Уют», где между ними произошел конфликт.

Мужчина и женщина являются сожителями. В результате драки женщина была доставлена в больницу с переломами ребер и грудины, двусторонним пневмотораксом и эпидуральной гематомой, сообщили TagilCity.ru осведомленные источники.

Нападавший был задержан и признался в содеянном. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело.

Факт происшествия в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили.

Действительно, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — прим. ред), ведётся расследование, рассказали в полиции.

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