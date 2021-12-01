Наждачник с УВЗ избил крановщицу в кафе «Уют» на Вагонке В Нижнем Тагиле

Наждачник, работающий на АО «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле избил крановщицу с того же завода. Они отдыхали в баре «Уют», где между ними произошел конфликт.

Мужчина и женщина являются сожителями. В результате драки женщина была доставлена в больницу с переломами ребер и грудины, двусторонним пневмотораксом и эпидуральной гематомой, сообщили TagilCity.ru осведомленные источники. Нападавший был задержан и признался в содеянном. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело. Факт происшествия в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили. Действительно, следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — прим. ред), ведётся расследование, рассказали в полиции. Стали известны детали убийства работником УВЗ своей возлюбленной в Нижнем Тагиле

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