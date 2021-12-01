Об истязаниях отцом рассказал изрезавший мать 14-летний школьник из Екатеринбурга

Об истязаниях отцом рассказал изрезавший мать 14-летний школьник из Екатеринбурга
Об истязаниях отцом рассказал изрезавший мать 14-летний школьник из Екатеринбурга
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: 1MI
О том, что его в течение года избивал отец, рассказал 14-летний мальчик, который изрезал ножом свою маму в Екатеринбурге.

На допросе школьник рассказал, что отец приезжал домой на выходные каждую неделю и избивал его. Также у подростка были проблемы с учебой, его с трудом перевели в седьмой класс из-за плохих оценок. По словам мальчика, мать постоянно ругала его за неуспеваемость и забрала телефон, пишет «КП-Екатеринбург».

Отец ребенка работает иконописцем, он находится в командировке в Узбекистане. Подростка задержали, до 25 января он будет находиться в СИЗО. В отношении мальчика возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено ночью 25 ноября на улице Академическая в Екатеринбурге. Мать подростка выжила, она находится больнице. Ранее семья на учете в ПДН не состояла и считалась благополучной.

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Екатеринбург
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