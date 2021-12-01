Полицейские изъяли полкило синтетических наркотиков в Нижнем Тагиле

Полиция вела наблюдение за мужчиной, и в итоге в районе 150 километра трассы Екатеринбург-Серов была остановлена Honda подозреваемого. В ходе досмотра в машине были обнаружены сотовые телефоны, изолента разных цветов, весы, а также почти девять грамм синтетического наркотика.