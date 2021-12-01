Престарелого инвалида по зрению из Тагила сотрудник банка «развел» на страховку

Престарелого инвалида по зрению из Тагила сотрудник банка «развел» на страховку
Престарелого инвалида по зрению из Тагила сотрудник банка «развел» на страховку
Вчера, 22:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
82-летний инвалид по зрению из Нижнего Тагила стал жертвой сотрудников одного из банков. Мужчине зачитали договор, опустив несколько моментов. В итоге тагильчанин едва не лишился своих сбережений.

Инцидент произошел в одной из кредитных организаций Дзержинского района Нижнего Тагила. Пенсионер в очередной раз пришел продлять договор хранения накоплений в банке, однако будучи практически незрячим, мужчина не смог самостоятельного прочитать договор, составленный сотрудником финансовой компании, сообщает прокуратура Дзержинского района.

В итоге сотрудник банка опустил в устном прочтении документа тот момент, что накопленные незрячим стариком 700 тысяч спустя шесть лет могут не вернуться к мужчине. В данном случае, пенсионеру «забыли» включить в договор этот пункт страховки.

Только через две недели тагильчанин обнаружил обман со стороны сотрудника банка и обратился в надзорное ведомство.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о признании договора недействительным и применении последствий недействительной сделки в виде возврата денежных средств, оплаченных в качестве страховой премии, добавили в прокуратуре.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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