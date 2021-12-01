Престарелого инвалида по зрению из Тагила сотрудник банка «развел» на страховку

82-летний инвалид по зрению из Нижнего Тагила стал жертвой сотрудников одного из банков. Мужчине зачитали договор, опустив несколько моментов. В итоге тагильчанин едва не лишился своих сбережений.

Инцидент произошел в одной из кредитных организаций Дзержинского района Нижнего Тагила. Пенсионер в очередной раз пришел продлять договор хранения накоплений в банке, однако будучи практически незрячим, мужчина не смог самостоятельного прочитать договор, составленный сотрудником финансовой компании, сообщает прокуратура Дзержинского района. В итоге сотрудник банка опустил в устном прочтении документа тот момент, что накопленные незрячим стариком 700 тысяч спустя шесть лет могут не вернуться к мужчине. В данном случае, пенсионеру «забыли» включить в договор этот пункт страховки. Только через две недели тагильчанин обнаружил обман со стороны сотрудника банка и обратился в надзорное ведомство. По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о признании договора недействительным и применении последствий недействительной сделки в виде возврата денежных средств, оплаченных в качестве страховой премии, добавили в прокуратуре. Автокредит стал поводом для «развода» пенсионеров мошенниками в Тавде

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